Koniec ery Rodrygo w Realu? Trzy kluby gotowe na wielki skok

Real Madryt może wkrótce pożegnać się z jedną z gwiazd. Fichajes.net dał do zrozumienia, że stołeczny klub otworzył drzwi jednemu z ofensywnych graczy, ustalając cenę wywoławczą.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Real Madryt ustalił cenę za Rodrygo. Trzy kluby zainteresowane Brazylijczykiem

Real Madryt wciąż ma szansę na wygranie mistrzostwa La Liga. Możliwe, że najbliższe El Clasico będzie miało kluczowe znaczenie w kontekście walki o mistrzowski tytuł. Tymczasem ciekawe wieści na temat jednego z graczy przekazał portal Fichajes.net.

Źródło daje do zrozumienia, że realny scenariuszem może być rozstanie z Rodrygo. Brazylijczyk co prawda ma umowę z klubem z Estadio Santiago Bernabeu do końca czerwca 2028 roku. Niemniej już jest jasne, że piłkarz może zmienić pracodawcę, ale pod warunkiem, że pojawi się chętny gotowy wyłożyć na transakcję 100 milionów euro.

Ewentualny transfer z udziałem Rodrygo mógłby być jednym ze strategicznych ruchów dla Realu, mogący pomóc sfinansować ważne letnie ruchy transferowe. Fichajes.net już poinformował, że Brazylijczyk znalazł się na celowniku takich ekip jak: Liverpool, Manchester City i Paris Saint-Germain.

W ekipie z Etihad Stadium gracz mógłby być idealnym uzupełnieniem siły ofensywnej. Tymczasem szeregach świeżo upieczonego mistrza Premier League zawodnik mógłby być ciekawą alternatywą dla takich zawodników jak Luis Diaz czy Darwin Nunez. Również gigant Ligue 1 uważnie śledzi sytuację z udziałem zawodnika.

Brazylijski napastnik to 33-krotny reprezentant kraju. Rodrygo do madryckiej ekipy trafił w lipcu 2019 roku z Santosu, kosztując wówczas 45 milionów euro. W tym sezonie piłkarz wystąpił jak na razie w 50 spotkaniach, notując w nich 13 trafień i 10 asyst.

