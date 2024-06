Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Leny Yoro porozumiał się z Realem Madryt

Real Madryt kontynuuje działania na rynku transferowym ws. wzmocnień zespołu przed startem nowego sezonu. Los Blancos po finale Ligi Mistrzów oficjalnie ogłosili pozyskanie Kyliana Mbappe, a teraz skupiają swoją uwagę na sprowadzeniu utalentowanego obrońcy. Celem hiszpańskiego zespoły jest Leny Yoro z OSC Lille. Sam piłkarz zaznaczył, że transfer do Królewskich jest dla niego największym priorytetem.

Jak podaje hiszpański dziennik Marca, drużyna ze stolicy Hiszpanii osiągnęła całkowite porozumienie z 18-letnim piłkarzem. Mimo że warunki kontraktu indywidualnego zostały uzgodnione, to do finalizacji transferu wciąż wiele brakuje. Powyższe źródło zaznacza, że Real wciąż nie nawiązał kontaktu z francuskim klubem. Lille na sprzedaży Leny’ego Yoro chce zarobić ok. 60 milionów euro, co jest kwotą zdecydowanie za dużą według Florentino Pereza. Królewscy są gotowi na negocjację i zamknięcie transakcji w sumie 40 mln euro.

Przy sprowadzeniu Francuza na Santiago Bernabeu kluczową rolę odgrywa decyzja Nacho. Doświadczony stoper musi podjąć decyzję odnośnie swojej przyszłości. Jeśli 34-latek zdecyduje się odejść z klubu, wtedy Real Madryt przyśpieszy działania w celu transferu nastoletniego obrońcy.

Leny Yoro w poprzednim sezonie w barwach Lille rozegrał 44 mecze, w których zdobył 3 bramki. Poza Realem Madryt obrońca wzbudza zainteresowanie takich klubów jak Manchester United i Paris Saint-Germain.