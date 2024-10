Real Madryt musi obejść się smakiem. Romano dementuje wielki transfer

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Nie było kontaktu na linii Real – Alexander-Arnold

Real Madryt bacznie obserwuje sytuację kontraktową jednej z gwiazd Liverpoolu. Zarząd na czele z Florentino Perezem chce sprowadzić latem przyszłego roku Trenta Alexandra-Arnolda. Reprezentant Anglii ma ważną umowę z The Reds tylko do końca czerwca 2025 roku.

W ostatnich dniach hiszpańskie media obiegła zaskakująca informacja odnośnie przyszłości prawego obrońcy. Według portalu Relevo miało dojść do pierwszego kontaktu pomiędzy Realem Madryt a zawodnikiem. Przedstawiciele klubu ze stolicy Hiszpanii mieli wybadać potencjalne zainteresowanie podpisaniem kontraktu przez gracza Liverpoolu. Co więcej, 25-latka do transferu ma nawiać gwiazda Królewskich, czyli Jude Bellingham.

Powyższe informacje zdementował jeden z najlepszych dziennikarzy transferowych na świecie Fabrizio Romano. Jego zdaniem powyższe wieści mijają się z prawdą, bowiem do żadnego spotkania nie doszło. Włoch przekonuje, że choć Real Madryt jest zainteresowany Alexandrem-Arnoldem, to jednak nie prowadzi z nim rozmów na żaden temat.

Trent Alexander-Arnold ma twardy orzech do zgryzienia, bowiem z pewnością otrzyma propozycję kontraktu z Liverpoolu. Nie można również wykluczyć, że o podpis zawodnika będą starać się również inne czołowe kluby. Niewątpliwie w najbliższych miesiącach powinniśmy poznać zakończenie sagi z udziałem wychowanka The Reds.