Źródło: AS

Real Madryt jest zawiedziony postawą starzejącego się Daniego Carvajala i planuje odświeżyć obsadę prawej strony defensywy. Na celownik ponownie trafił Reece James, który już wcześniej był łączony z przeprowadzką do stolicy Hiszpanii.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Reece James

Real Madryt szuka alternatywy dla słabo grających Daniego Carvajala i Lucasa Vazqueza

Na szczycie listy życzeń ponownie znalazł się Reece James, czyli absolutna gwiazda Chelsea

Anglik jest związany z londyńczykami kontraktem do 2028 roku

Tym razem Real zintensyfikuje swoje działania?

Real Madryt powoli przygotowuje się do kadrowej rewolucji. Nieznana pozostaje przyszłość takich zawodników, jak Karim Benzema, Luka Modrić czy Toni Kroos, którzy niebawem zostaną zastąpieni przez młodszych kolegów. Jednym z celów Królewskich na najbliższe okna transferowe jest także odpowiednie wzmocnienie prawej strony defensywy. Dyspozycja Daniego Carvajala oraz Lucasa Vazqueza pozostawia wiele do życzenia, a 19-letni Vinicius Tobias to melodia przyszłości.

“AS” informuje, że po raz kolejny na celowniku mistrzów Hiszpanii znalazł się Reece James. Nazwisko bocznego obrońcy było już łączone z Królewskimi wcześniej, lecz Chelsea zdołała wówczas postawić na swoim i przedłużyć kontrakt do połowy 2028 roku.

Londyńczycy w poprzednich miesiącach wydawali wielkie pieniądze, dlatego mogą być zmuszeni do sprzedaży niektórych piłkarzy. Właśnie tutaj szansy upatrują władze Realu Madryt, które umieściły reprezentanta Anglii na szczycie swojej listy życzeń.

Obecny sezon dla Jamesa układa się dość przeciętnie. Z uwagi na problemy zdrowotne stracił wyjazd na mistrzostwa świata w Katarze, a także opuścił wiele spotkań Chelsea.

