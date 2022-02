fot. PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Sadio Mane niedawno miał okazję świętować wygranie Pucharu Narodów Afryki z reprezentacją Senegalu. Tymczasem nie milkną spekulacje dotyczące przyszłości zawodnika. Portal Fichajes.net sugeruje, że zawodnik w 2023 roku może zasilić szeregi Realu Madryt.

Sadio Mane może w przyszłym roku nie tylko zmienić klub, ale również ligę

Fichajes.net twierdzi, że 29-latek na zasadzie wolnego transferu może trafić do jednego z gigantów La Liga

Rynkowa wartość Senegalczyka wynosi 80 milionów euro

Mane zamieni Liverpool na Real Madryt?

Sadio Mane już 10 kwietnia skończy 30 lat, co może oznaczać, że władze Liverpoolu nie kapią się do tego, aby przedłużać umowę z zawodnikiem. Tym bardziej że niedawno szeregi The Reds zasilił Luis Diaz.

Kolumbijczyk w trakcie styczniowego okienka transferowego wzmocnił Liverpool i szybko stał się ważną postacią w drużynie Juergena Kloppa. Niemiec, mając Luisa Diaza, nie musi zatem na siłę zatrzymywać Mane.

Obecna umowa reprezentanta Senegalu z klubem z Anfield Road obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Jeśli były piłkarz Southampton nie podpisze nowego kontraktu, to nadzieje na pozyskanie zawodnika może mieć Real Madryt. Mane w szeregach Królewskich mógłby być ciekawą alternatywą dla Viniciusa Jr.

Senegalski zawodnik może grać na obu skrzydłach, co potwierdzał już w trakcie meczów Liverpoolu. Mane mógłby być tym samym solidnym wzmocnieniem Los Blancos. W tym sezonie zawodnik wystąpił jak na razie w 29 meczach, w których strzelił 11 goli. Ostatnie trafienie 86-krotny reprezentant Senegalu zaliczył w boju z Norwich City wygranym przez jego zespół (3:1). Ponadto na koncie Mane jest jedna asysta.

Czytaj więcej: Premier League: nieoczekiwane kłopoty faworytów, piękny gol Mane, klęska Brighton