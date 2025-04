Real Madryt wskazał transferowe priorytety. Gwiazdy Premier League na celowniku

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Milos Kerkez i Alexis Mac Allister mogą trafić do Realu Madryt

Real Madryt po rozczarowującym sezonie 2024/25, pełnym problemów i odpadnięciem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Arsenalem, nie zamierza spoczywać na laurach. Klub planuje już poważne ruchy w letnim oknie transferowym, by odbudować swoją siłę i odzyskać dominację na krajowej oraz europejskiej scenie. Doniesienia hiszpańskiego dziennika „Marca” wskazują, że Królewscy w pierwszej kolejności zamierzają wzmocnić skład o lewego obrońcę i pomocnika.

Jednym z głównych celów transferowych na lewą stronę defensywy jest Milos Kerkez, który wyróżnia się w barwach AFC Bournemouth. Pod wodzą Andoniego Iraoli 21-latek rozwinął się w jednego z najlepszych obrońców Premier League. Jego dynamiczna gra i solidność w defensywie przyciągnęły uwagę skautów Królewskich. W tym sezonie Węgier strzelił dwa gole i dołożył sześć asyst w 37 potyczkach na wszystkich frontach.

Na celowniku Los Blancos znajduje się również Alexis Mac Allister z Liverpoolu. To zawodnik, który może idealnie pasować do filozofii gry Realu. Argentyńczyk jest kreatywny, dynamiczny i zdolny do dyrygowania grą. Problemem jednak pozostaje jego długi kontrakt z nowymi mistrzami Anglii, obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku, a także zdecydowane stanowisko władz The Reds, którzy nie zamierzają sprzedawać kluczowego pomocnika. W stolicy Hiszpanii szykuje się gorące lato transferowe.