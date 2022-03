fot. PressFocus Na zdjęciu: Kieran Tierney

Real Madryt według najnowszych doniesień Sunday Post ma plan, aby latem wzmocnić się w defensywie. Na celowniku klubu z La Liga znalazł się Kieran Tierney z Arsenalu. Sternicy Królewskich są podobno gotowi wyłożyć na transakcję z udziałem piłkarza 60 milionów euro.

Kieran Tierney to jeden z wyróżniających się lewych obrońców Premier League

Najnowsze doniesienia medialne wskazują, że 24-latek znalazł się na celowniku Realu Madryt

Działacze Los Blancos mogą ruszyć do natarcia w sprawie pozyskania reprezentanta Szkocji już latem

Reprezentant Szkocji zamieni Arsenal na Real Madryt?

Real Madryt w trakcie najbliższego okna transferowego może zmienić się nie do poznania. Biorąc pod uwagę to, że z klubu mogą odejść Marcelo, Isco, czy Gareth Bale, to można spodziewać się również wielkich ruchów do klubu.

Nie od dzisiaj wiadomo, że głównym celem Los Blancos jest przede wszystkim Kylian Mbappe. Mistrz świata z 2018 roku nie jest jednak jedynym zawodnikiem, mogącym wzmocnić Real przed startem kampanii 2022/2023.

Sunday Post twierdzi, że działacze lidera ligi hiszpańskiej mają plan, aby zarzucić sieci na Kierana Tierneya. Arsenal jest podobno gotowy rozważyć każdą propozycję za 24-latka, która spełni odpowiednie oczekiwania finansowe. Hiszpański klub może natomiast wyłożyć za zawodnika nawet 60 milionów euro.

Tierney trafił do ekipy z Emirates Stadium w 2019 roku z Celticu za 27 milionów euro. W tym sezonie obrońca strzelił jednego gola, a także zaliczył trzy asysty w 22 spotkaniach. Obecny kontrakt piłkarza obowiązuje do 2026 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi z kolei 32 miliony euro.

