Real Madryt podjął decyzję. Ancelotti wybrał następcę Militao

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ancelotti i Militao

Ancelotti postanowił, kto zastąpi Edera Militao

Real Madryt ma ogromne problemy kadrowe w sezonie 2024/2025. Aktualnie na liście kontuzjowanych piłkarzy znajduje się siedmiu zawodników, z czego aż sześciu prawdopodobnie grałoby w pierwszym składzie. Oto oni:

David Alaba (uszkodzenie więzadeł krzyżowych)

Daniel Carvajal (uszkodzenie więzadeł krzyżowych)

Éder Militao (uszkodzenie więzadeł krzyżowych)

Rodrygo (uraz mięśniowy)

Thibaut Courtois (uraz przywodziciela)

Lucas Vázquez (uraz przywodziciela)

Aurélien Tchouaméni (skręcenie kostki)

Szczególnie problematyczna stała się kwestia ułożenia defensywy. Carlo Ancelotti tak naprawdę ma do dyspozycji na środku obrony tylko Antonio Rudigera, bo Jesus Vallejo kompletnie nie spełnia oczekiwań. Długie nieobecności Alaby oraz Militao zmuszają włoskiego trenera do podjęcia awaryjnej decyzji.

Oglądaj WIDEO: Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją

Jak informuje Relevo, pozycję środkowego obrońcy ma niebawem zająć kontuzjowany Aurelien Tchouameni. Francuz powinien niedługo wrócić do gry i zacznie przygotowania do długoterminowego zastąpienia Edera Militao. Ancelotti w przeszłości już stosował taki manewr, więc jest to w jakimś stopniu sprawdzone rozwiązanie.

Spekulowało się, że Real Madryt może zimą dokonać wzmocnienia, aby nieco zminimalizować problemy kadrowe. Natomiast Florentino Perez ma być uparty w tej kwestii i nie chce wydawać znaczących kwot podczas styczniowego okna.

