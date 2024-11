Real Madryt chce byłego obrońcę Atletico. Ma zastąpić Militao

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Eder Militao

Mario Hermoso łączony z przeprowadzką do Realu Madryt

Eder Militao w spotkaniu z Osasuną w ramach 13. kolejki La Liga opuścił boisko już w 30. minucie. Brazylijczyk zerwał więzadło krzyżowe przednie w prawy kolanie oraz uszkodził obie łąkotki. Dla stopera Królewskich jest to koniec obecnego sezonu 2024/2025.

Nieobecność reprezentanta Brazylii to tylko wierzchołek góry lodowej. Z powodu kontuzji niedostępni są również David Alaba i Dani Carvajal. Obecnie w składzie Realu Madryt pozostało tylko dwóch nominalnych środkowych obrońców.

W związku z tym Los Blancos szukają alternatywy i myślą nad zimowym transferem. Do końca roku jako środkowy obrońca będzie występował wychowanek klubu – Raul Asencio. Niemniej jednak linia defensywna wymaga wzmocnień, a według dziennika Marca w klubie wytypowano już konkretnego kandydata. W styczniu Real Madryt może postarać się o transfer byłego stopera Atletico – Mario Hermoso.

Hiszpan nieco ponad dwa miesiące temu związał się z AS Romą. Natomiast jego przygoda w Serie A nie należy do wyjątkowo udanych. Na chwilę obecną nie jest w stanie wywalczyć miejsca w wyjściowym składzie. Jak dotąd rozegrał tylko 9 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Na murawie przebywał tylko przez 417 minut.

Hermoso, mimo że przez wiele lat grał dla Atletico, to pierwsze kroki w futbolu stawiał w Realu Madryt. Z klubową akademią Królewskich był związany w latach 2012-2017. Natomiast nigdy nie zadebiutował w pierwszym zespole.