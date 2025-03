Real Madryt chce gwiazdę Liverpoolu. Taki scenariusz jest możliwy

Real Madryt od dłuższego czasu wyraża zainteresowanie Trentem Alexandrem-Arnoldem. Według Floriana Plettenberga, angielski obrońca jest coraz bliżej podjęcia decyzji o dołączeniu do hiszpańskiego giganta.

D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Trent Alexander-Arnold może zasilić szeregi Królewskich

Real Madryt planuje znaczące inwestycje w letnim oknie transferowym, aby wzmocnić swój skład. Klub liczy również na pozyskanie gwiazd, których kontrakty wygasną. Jednym z takich zawodników jest Trent Alexander-Arnold, którego umowa z Liverpoolem kończy się wraz z końcem czerwca 2025 r.

Sytuacja angielskiego defensora przyciąga uwagę czołowych klubów, a Królewscy stali się jednym z głównych zainteresowanych. Mistrz Hiszpanii bacznie obserwuje sytuację 26-latka, który wkrótce podejmie kluczową decyzję o swojej przyszłości.

Jak podał Florian Plettenberg, The Reds nie osiągnęli przełomu w negocjacjach dotyczących przedłużenia kontraktu z zawodnikiem. Dziennikarz sugeruje, że obecnie szanse na to, iż Alexander-Arnold dołączy do Real na zasadzie wolnego transferu latem, są większe niż na przedłużenie jego pobytu w Liverpoolu. Hiszpański gigant szuka następcy Daniego Carvajala.

Warto dodać, że mimo rosnącego zainteresowania ze strony Los Blancos, Anglicy nie zamierzają łatwo pozwolić na odejście swojego zawodnika. Klub wciąż dąży do podpisania nowej umowy z prawym obrońcą. 33-krotny reprezentant Synów Albionu rozegrał w bieżącym sezonie 38 meczów we wszystkich rozgrywkach i zdobył trzy bramki.