Real nie da zgody na transfer? Betis może obejść się smakiem

Real Madryt ostatnio ma kłopoty kadrowe. W stołecznej ekipie rozsypała się linia defensywna i pomoc. To sprawia, że jeden z graczy najpewniej nie otrzyma zgody na transfer.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Dani Ceballos nie otrzyma zgody na transfer z Realu do Betis

Real Madryt w ostatnim czasie notuje sinusoidalną dyspozycję. Ekipa dowodzona przez Carlo Ancelottiego w La Liga pokonała kolejno Leganes (3:0) i Getafe (2:0). Z kolei z Liverpoolem w Lidze Mistrzów hiszpański zespół przegrał (0:2). Interesujące wieści na temat jednego z graczy Los Blancos przekazał natomiast serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że finalnie zgody na zimowy transfer może nie otrzymać Dani Ceballos. Nie brakowało wieści, że Hiszpana bardzo chce mieć u siebie w składzie Real Betis. Niemniej fakt, że Toni Kroos zakończył latem współpracę z klubem, kończąc karierę, a ponadto kontuzji nabawił się Aurelien Tchouameni, to zmieniło nastawienie władz Realu do zawodnika.

Dani Ceballos dołączył do Realu w lipcu 2017 roku. W trakcie kontraktu z Królewskimi zawodnik udał się natomiast na wypożyczenie do Arsenalu. W tym sezonie Hiszpan wystąpił jak na razie w 18 spotkaniach. Spędził na boisku 642 minuty. Aktualna umowa zawodnika z klubem z Estadio Santiago Bernabeu obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Real swój kolejny mecz ligowy rozegra już w środę 4 grudnia. W ramach 19. kolejki ligi hiszpańskiej madrycki zespół zmierzy się na wyjeździe z Athletic Bibao. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00.

