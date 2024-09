Real Madryt ma plan B. Nieoczekiwana alternatywa dla Wirtza

norbert schmidt / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Real Madryt opracował plan. Chris Rigg alternatywą dla Wirtza

Real Madryt nieustannie działa na rynku transferowym i monitoruje sytuację wielu zawodników, którzy niebawem mogą zmienić barwy klubowe. Jedną z największych gwiazd na liście Królewskich jest Florian Wirtz. Pomocnik Bayeru Leverkusen zrobił ogromne wrażenie podczas sezonu 2023/2024 oraz na mistrzostwach Europy. Dzięki temu szybko znalazł się na radarach czołowych klubów Europy.

Jeśli Florian Wirtz utrzyma swoją dyspozycję, to latem 2025 roku najprawdopodobniej zmieni klub. Wydaje się, że dla 21-latka będzie to idealny moment na postawienie kolejnego znaczącego kroku w karierze. Oczywiście nadal wiele zależy od Bayeru Leverkusen, z którym piłkarz ma jeszcze blisko trzy lata kontraktu. Mówi się, że Aptekarze zażądają za gwiazdora około 130 milionów euro.

Real Madryt wie, że ściągnięcie Wirtza nie będzie łatwą operacją. Po pierwsze wymagająca jest cena transferu, a po drugie do przeprowadzenia tego ruchu jest wielu chętnych. W związku z tym Królewscy zidentyfikowali znacznie tańczą alternatywę, a jest nią Chris Rigg z Sunderlandu.

Nie da się ukryć, że jest to opcja przyszłościowa. 17-letni pomocnik nie byłby zawodnikiem do pierwszego składu, a raczej kimś, kto ma stać się ważną postacią dopiero za kilka sezonów. Do tej pory Chris Rigg rozegrał w seniorskiej piłce 32 mecze, zdobywając cztery gole. Piłkarze cechuje dość duża wszechstronność, bo występował on na różnych pozycjach w środku pola oraz na prawej stronie ataku.

