Źródło: AS

fot. PressFocus Na zdjęciu: De Tomas

Raul de Tomas budzi spore zainteresowanie w trakcie letniego okienka transferowego. Napastnik Espanyolu jest nastawiony na odejście, ale gotowi się do odrzucenia wszystkich ofert, byle tylko powrócić do Realu Madryt.

Raul de Tomas to w ostatnich latach czołowy napastnik hiszpańskiej LaLigi. Miniony sezon przyniósł mu 17 trafień

Po zmianie szkoleniowca w Espanyolu 27-latek nie czuje się najlepiej w drużynie i rozważa odejście. W kolejce po niego ustawiła się spora kolejka zainteresowanych

Priorytetem de Tomasa jest powrót do Realu Madryt. “Królewscy” widzą go w swoim składzie w przypadku rozstania z Borją Mayoralem

Hiszpana ciągnie do Madrytu

Raul de Tomas to wychowanek Realu Madryt, który nigdy nie był w stanie przebić się do pierwszego składu, a w seniorach zaliczył zaledwie jedno spotkanie. Po kilku latach rozłąki napastnik wskoczył na zdecydowanie wyższy poziom i chce ponownie spróbować swoich sił w ekipie “Królewskich”.

27-latek to obecnie czołowy snajper LaLigi, a dobre występy w poprzednim sezonie pozwoliły na debiut w reprezentacji Hiszpanii. Zmiana szkoleniowca w Espanyolu sprawiła, że Hiszpan nie czuje się już dobrze w drużynie i myśli o odejściu.

W kolejce po niego ustawił się tłum zainteresowanych, lecz sam de Tomas jest gotowy odrzucić wszystkie propozycje, byle tylko dostać kolejną szansę w Realu Madryt. Uważa, że tym razem mógłby stanowić ważną rolę w czołowej europejskiej drużynie.

Dla mistrzów Hiszpanii możliwość ściągnięcia de Tomasa jest kusząca, choć wiele zależy od przyszłości Mayorala. Jeżeli ten odejdzie, wówczas 27-latek może zostać konkurentem Karima Benzemy.

Klauzula odejścia w kontrakcie de Tomasa opiewa na 75 milionach euro, jednak biorąc pod uwagę niechęć wobec nowego trenera i niezadowolenie z kierunku, w którym zmierza zespół, Espanyol może pozwolić mu odejść nawet za 25-30 milionów euro.

W minionych dwóch sezonach de Tomas strzelił łącznie 40 bramek, do których dołożył także 6 asyst. Czyni go to jednym z najskuteczniejszych napastników na Półwyspie Iberyjskim.

