Rashford czeka na transfer. Ten klub może wyprzedzić Barcelonę

Al-Ahli chce ubiec Barcelonę w walce o Rashforda

Manchester United, choć nie prezentuje odpowiedniego poziomu, to nie korzysta z usług jednego z najlepszych zawodników w klubie. Ruben Amorim jakiś czas temu odsunął od gry Marcusa Rashforda. Według Portugalczyka piłkarz nie daje z siebie stu procent, więc nie może być brany pod uwagę przy ustalaniu składu. Dodatkowo sam Anglik głośno mówi o chęci zmiany klubu.

W ostatnich tygodniach Rashford przymierzany był do kilku dobrze znanych klubów. 27-latek przykuł uwagę m.in. Borussii Dortmund, AC Milanu, West Hamu United, Olympique Marsylii czy Chelsea. Jeśli wierzyć medialnym doniesieniom gwiazdor marzy jednak o transferze do FC Barcelony. Blaugrana chciałaby go sprowadzić, lecz sytuacja finansowa mocno utrudnia im to zadanie.

Nowe informacje ws. przyszłości Rashforda przekazał Ben Jacobs. Według dziennikarza do grona zainteresowanych klubów dołączyło Al-Ahli. Saudyjski zespół chce wykorzystać problemy Barcelony i przejąć transfer zawodnika pod sam koniec okna transferowego.

Nie jest to pierwszy raz gdy saudyjskie kluby interesują się transferem Rashforda. Po raz pierwszy temat przenosin na Półwysep Arabski pojawił się w letnim oknie transferowym. Wtedy oprócz Al-Ahli angielskiego piłkarza chciało Al-Ittihad i Al-Qadsiah.

Rashford w tym sezonie ma na swoim koncie 7 goli i 3 asysty w 24 meczach we wszystkich rozgrywkach.