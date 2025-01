Rashford na pewno nie trafi do giganta. Transfer wykluczony

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford odejdzie, ale nie tutaj

Marcus Rashford w styczniu może opuścić Manchester United. Reprezentant Anglii prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań i nie jest w stanie znaleźć porozumienia z Rubenem Amorimem. Wychowanek Czerwonych Diabłów zasugerował chęć odejścia z Old Trafford, a jego macierzysty klub jest gotowy wysłuchać ofert. Napastnik nie może narzekać na brak zainteresowania.

Wideo: Manchester United – sezon 2024/25

W gronie ekip, które rozważają transfer 27-latka, znalazły się Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Napoli, Arsenal, Newcastle, a także Al-Ahli, Al-Ittihad i Al-Qadsiah. Do tej pory w tej grupie wymieniano również FC Barcelonę, ale wszystko wskazuje na to, że Blaugrana wycofała się z wyścigu. Poinformował o tym Matteo Moretto. Dziennikarz portalu Relevo jest pewny – Duma Katalonii rezygnuje z walki o Anglika.

Czy Rashford faktycznie odejdzie z United? Anglik po czterech spotkaniach absencji wrócił do kadry meczowej, ale nie pojawił się na boisku w starciu z Newcastle. Wydaje się, że obie strony nie zamierzają kontynuować współpracy. Jednak 27-latek jest związany z klubem kontraktem ważnym aż do 30 czerwca 2028 roku. To oznacza, że rozstanie wcale nie będzie należało do najłatwiejszych.