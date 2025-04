Raków chce nowego bramkarza. To reprezentant kraju

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków pozyska bramkarza prosto z Azerbejdżanu?

Raków Częstochowa w obecnym sezonie bez cienia wątpliwości wrócił do formy z mistrzowskiej kampanii. Po słabej poprzedniej kampanii, w obecnej zespół Marka Papszuna znów jest na dobrej drodze do zdobycia drugiego w przeciągu ostatnich trzech lat mistrzostwa Polski. Aktualnie Medaliki są liderem tabeli i mają przewagę czterech punków nad drugą Jagiellonią Białystok.

Dobre wyniki i praktycznie pewna gra w eliminacjach europejskich pucharów za kilka miesięcy powoduje, że władze klubu muszą rozglądać się już za potencjalnymi wzmocnieniami. Według informacji przekazanych przez serwis “azerisport.com”, Raków Częstochowa jest zainteresowany pozyskaniem bramkarza reprezentacji Azerbejdżanu, Rzy Jafarowa, który na co dzień gra w zespole Neftczi Baku. To oczywiście dość zaskakujące, bowiem doskonale w bramce ekipy spod Jasnej Góry spisuje się Kacper Trelowski.

WIDEO: Publiczne wsparcie klubów sprzeczne z prawem

Rza Jafarow to 21-letni golkiper, który w obecnym sezonie tamtejszej ligi rozegrał 25 spotkań, w których zanotował pięć czystych kont. Do tego dołożył także trzy występy w Pucharze Azerbejdżanu. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 900 tysięcy euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku. Jafarow na koncie ma cztery mecze w seniorskiej reprezentacji swojego kraju.

Zobacz także: Inter wykupi Nicolę Zalewskiego? Klub i piłkarz mówią jednym głosem