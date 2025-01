Radomiak sprowadził portugalskiego pomocnika. Ciekawy ruch

NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Joao Henriques - trener Radomiaka Radom

Oficjalnie: Rafael Barbosa zagra w Radomiaku Radom

Radomiak Radom jest aktywny podczas trwającego zimowego okienka transferowego. Z zespołu Zielonych odeszli bowiem tacy piłkarze jak Leonardo Rocha (Raków Częstochowa), Joao Peglow (DC United), Luizao (Atletico Clube Goianiense) oraz Raphael Rossi (CD Mafra). Dlatego ekstraklasowy klub musiał dokonać wzmocnień składu, a szeregi ekipy z województwa mazowieckiego zasili Pedro Henrique Perotti, Paulius Golubickas i Steve Kingue. Radomiak Radom właśnie pochwalił się sfinalizowaniem kolejnego transferu.

Do drużyny Zielonych przeprowadził się Rafael Barbosa, który trafił do Radomia na zasadzie transakcji definitywnej. Zawodnik pomyślnie przeszedł testy medyczne, a następnie parafował umowę obowiązującą do 30 czerwca 2026 roku. Nowy piłkarz Radomiaka ma 28 lat i występuje na pozycji ofensywnego pomocnika. Były młodzieżowy reprezentant Portugalii w ostatnim czasie grał w najwyższej klasie rozgrywkowej w swoim kraju, przywdziewając koszulkę SC Farense.

Rafael Barbosa ma bardzo bogate CV, a wcześniej przebywał w takich klubach jak CD Tondela, Estoril Praia, FC Pacos de Ferreira, Portimonense SC oraz CF Unia Madeira, a także miał okazję grać w młodzieżowych zespołach słynnego Sportingu Lizbona. Przypomnijmy, że Radomiak Radom kilka tygodni temu zatrudnił nowego trenera – Joao Henriques – który zajął miejsce Bruno Baltazara. Ekipa Zielonych na półmetku kampanii plasuje się na 12. pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasy.