Radomiak będzie miał nowego obrońcę. Transfer prosto z Portugalii

Radomiak Radom będzie miał nowego zawodnika. Do klubu dołączy Paulo Henrique z CD Santa Clara. O transferze oficjalnie poinformował portugalski klub.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Paulo Henrique zawodnikiem Radomiaka Radom

Paulo Henrique, znany ze swojego wkładu w sukcesy Santa Clara, zdecydował się na transfer do Radomiaka Radom. Przenosiny te są efektem bezpośredniej prośby piłkarza, która została pozytywnie rozpatrzona przez klub. Bruno Vicintin, główny akcjonariusz Santa Clara, okazał zrozumienie dla zawodnika, doceniając jego oddanie i pełnioną rolę jednego z kapitanów drużyny.

Decyzja o odejściu była trudna, ale Paulo Henrique podkreślił, że w obecnym momencie nie mógł odrzucić tej oferty. Mimo że niedawno przedłużył kontrakt z Santa Clara, uznał, że nadszedł czas na nowy etap w karierze. W swoim pożegnalnym wystąpieniu podkreślił, że Santa Clara zawsze będzie klubem jego serca i że nie żegna się na zawsze, ale mówi “do zobaczenia”.

Z kolei Santa Clara wyraziła wdzięczność za 121 meczów, w których Paulo Henrique reprezentował ich barwy. Jego wkład w awans do Primeira Liga oraz codzienna praca na treningach zostały szczególnie docenione. Zarówno klub, jak i zawodnik wyrazili wzajemne zrozumienie i wsparcie, podkreślając, że drzwi do powrotu zawsze pozostaną otwarte. Paulo Henrique pożegnał się z kibicami i klubem słowami pełnymi emocji. Podziękował wszystkim, którzy wspierali go w trakcie jego kariery na Azorach i zaznaczył, że Radomiak Radom będzie dla niego nowym wyzwaniem, na które jest gotowy.

Radomiak dotychczas rozegrał cztery spotkania w bieżącej kampanii PKO Ekstraklasy. Na swoim koncie ma zaledwie trzy punkty i aż dziesięć straconych bramek. Nowy defensor z pewnością będzie bardzo przydatny.