Nainggolan wrócił na europejskie boiska. Obrał ciekawy kierunek

Radja Nainggolan, który w ostatnim czasie grał w lidze indonezyjskiej, wrócił do Europy. 36-letni pomocnik podpisał półroczny kontrakt z drugoligowym belgijskim klubem, KSC Lokeren-Temse. Weteran jest najbardziej znany z występów dla Romy.

Filippo Rubin / Alamy Na zdjęciu: Radja Nainggolan

Radja Nainggolan podpisał kontrakt z KSC Lokeren-Temse

Radja Nainggolan ma już 36 lat na karku, ale mimo to zdecydował się kontynuować swoją karierę. Środkowy pomocnik właśnie dołączył do nowego klubu. Pozyskaniem rutynowanego zawodnika pochwalił się bowiem drugoligowy zespół z Belgii, KSC Lokeren-Temse. Tym samym mierzący 177 centymetrów piłkarz wrócił do Europy po tym, jak w ostatnim czasie grał w drużynie z Indonezji, Bhayangkara Presisi FC.

30-krotny reprezentant Belgii przywdziewał koszulkę tej ekipy od listopada 2023 roku do lipca 2024 roku, natomiast przez ostatnie pół roku pozostawał bez pracodawcy. Radja Nainggolan jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, który pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Beerschot AC. Następnie przeprowadził się do Włoch, gdzie spędził większość swojej kariery.

Weteran najbardziej jest znany z występów w Romie, dla której rozegrał łącznie 203 spotkania, zdobył 33 bramki i zaliczył 28 asyst. Ponadto przywdziewał koszulki Piacenzy, Cagliari Calcio, Interu Mediolan, SPAL-u Ferrara oraz Royalu Antwerpia. Jego nowy klub, czyli KSC Lokeren-Temse, ma na swoim koncie 15 punktów i zajmuje 11. miejsce w tabeli Challenger Pro League.