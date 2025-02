Pyrka na wylocie z Piasta Gliwice? Mocne słowa Vukovicia

Aleksandar Vuković w programie "Nasz News" na kanale Goal.pl odniósł się do sytuacji Arkadiusza Pyrki. Zawodnik Piasta jest od pewnego czasu łączony z odejściem z gliwickiego klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Pyrka

Vuković skomentował sytuację Pyrki w Piaście Gliwice

Arkadiusz Pyrka ma kontrakt z Piastem Gliwice do czerwca tego roku. Defensor od kilku tygodni jest łączony z transferem do innego klubu. Dużo mówi się o Rakowie Częstochowa. Sam Marek Papszun w “Lidze + Ekstra” jakiś czas temu podkreślił, że chciałby mieć tego zawodnika u siebie. Pikanterii całej sytuacji dodaje również fakt, że zawodnik nie wystąpił w dwóch meczach ligowych Piasta po wznowieniu rozgrywek.

Zamieszanie wokół Arkadiusza Pyrki w programie “Nasz News” skomentował Aleksandar Vuković. – Sytuacja jest w sumie znana wszystkim. To zawodnik, któremu kończy się kontrakt i ważą się losy jego ewentualnego odejścia jeszcze przed końcem tego okienka. Nie wiem, na jakim to jest etapie, jakie są na to szanse. Ja mu powiedziałem przed ostatnim treningiem jeszcze poprzedniego roku i przed rozpoczęciem przygotowań, że chcę w drużynie ludzi tylko i wyłącznie tych, którzy widzą swoją przyszłość w tym klubie – powiedział szkoleniowiec Piasta.

– Zawsze staram się oceniać wszystko obiektywie. Najczęściej przychodzi mi bronić zawodnika, czy stawać po jego stronie w rozmowach z klubem. Natomiast tutaj mamy zupełnie jasną sytuację. Piast dał bardzo dużo Arkowi i ma prawo oczekiwać czegoś w zamian. W tej chwili faktem jest to, że nie jest on zawodnikiem, na którego ja liczę w najbliższym czasie – dodał.

Zachęcamy do obejrzenia całego programu “Nasz News”