Tymoteusz Puchacz po zakończeniu sezonu prawdopodobnie zmieni barwy klubowe. Utalentowany zawodnik Lecha Poznań jest bliski przenosin do niemieckiej Bundesligi. Jak potwierdził na antenie Canal+ Sport, doszedł do porozumienia z Unionem Berlin w sprawie warunków indywidualnego kontraktu.

Porozumienie osiągnięte

22-letni Puchacz jest przymierzany do zastąpienia w zespole Unionu Berlin lewego obrońcy Christophera Lenza. Okazuje się, że młodzieżowy reprezentacji Polski jest już po rozmowach z niemieckim klubem i ustalił już warunki swojego kontraktu. Do porozumienia muszą dojść jeszcze oba kluby.

– Byłem z menedżerami w Berlinie. Rozmawiałem z trenerem i dyrektorem sportowym. Mój kontrakt jest tak naprawdę dogadany i czekam tylko na to, aż dogadają się kluby – powiedział Puchacz na antenie Canal+ Sport. – To jest moment w którym należy zrobić krok do przodu. Myślę, że każdy mając przed sobą taką szansą, nie zastanawiałby się długo. Mam nadzieję, że uda się to wszystko sfinalizować – dodał.

Puchacz jest wychowankiem piłkarskiej akademii Lecha Poznań, choć pierwsze kroki w piłce stawiał w młodzieżowych zespołach Pogoni Szczecin i UKP Zielona Góra. W trakcie dotychczasowej kariery był również wypożyczany z Lecha do Zagłębia Sosnowiec i GKS-ie Katowice.

W pierwszej drużynie Lecha regularnie występuje od sezonu 2019/20. Łącznie w drużynie Kolejorza wystąpił dotychczas w 77 spotkaniach, zdobywając sześć bramek i dokładając do tego 11 asyst.

Puchacz pod obserwacją Paulo Sousy

Zawodnik Lecha Poznań znajduje się w kręgu zainteresowań selekcjonera reprezentacji Polski Paulo Sousy. Na początku marca Puchacz znalazł się w ogłoszonej przez Portugalczyka szerokiej 35-osobowej kadrze na mecze eliminacji Mistrzostw Świata, ale ostatecznie został z niej wykreślony. Piłkarz otrzymał natomiast od selekcjonera Biało-Czerwonych zaproszenie na spotkanie z Andorą.