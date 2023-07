PSG zaakceptowało rekordową ofertę za Kyliana Mbappe. Decyzja należy do Francuza

IMAGO / Sportsphoto Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Saga związana z przyszłością Kyliana Mbappe zdaje się wchodzić w decydującą fazę

PSG chce jak najszybciej pozbyć się Francuza, który zapowiedział, że opuści Paryż za darmo po sezonie 2023/2024. Jego wymarzonym kierunkiem wciąż pozostaje Real Madryt

Mistrz Ligue 1 zaakceptował astronomiczną ofertę za 24-latka z Arabii Saudyjskiej

Kylian Mbappe może zarobić fortunę, PSG dogadało się z Al-Hilal

Paris Saint-Germain w poniedziałek rano otrzymało astronomiczną ofertę za Kyliana Mbappe, która pochodzi z Arabii Saudyjskiej. Tamtejszy klub Al-Hilal jest gotowy zapłacić za napastnika około 300 milionów euro i uczynić go najdroższym piłkarzem w historii.

PSG zgodnie z przewidywaniami zaakceptowało propozycję z Bliskiego Wschodu – podaje “Sky Sports News”. Paryżanie wywierają coraz większą presją na swoją gwiazdę, która miała już dogadać się z Realem Madryt ws. darmowego transferu przed kampanią 2024/2025.

Kylian Mbappe pomimo absurdalnej pensji na poziomie 700 mln euro za sezon gry najprawdopodobniej nie zgodzi się na przeprowadzkę do Saudi Professional League, ponieważ jego priorytetem wciąż pozostają przenosiny do stolicy Hiszpanii. Niewykluczone, że Królewscy wkrótce dołączą do wyścigu o Francuza i pozyskają go już podczas tego okienka transferowego.