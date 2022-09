fot. PressFocus Na zdjęciu: N'Golo Kante

N’Golo Kante odrzucił pierwszą ofertę kontraktową Chelsea, czym zainteresował inne europejskie kluby. Jego obecna umowa wygasa 30 czerwca 2023 roku. Przedstawiciele Paris Saint-Germain skontaktowali się z reprezentantem Francji.

Kante wreszcie wyląduje w Paryżu?

Jeszcze do niedawna N’Golo Kante był absolutnie kluczową postacią w składzie Chelsea. Obecnie jednak na przeszkodzie stoją problemy zdrowotne, które co jakiś czas uniemożliwiają mu regularne występy. Zawodnik skończył już 31 lat, co stanowi dla londyńskiego klubu spore ryzyko. Jeśli zaoferuje mu długi kontrakt, a Francuz nie wróci do wcześniejszej dyspozycji, wyrzuci pieniądze w błoto.

Chelsea chce zatrzymać Kante, ale na swoich warunkach. Jego obecna umowa obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku, a negocjacje w sprawie przedłużenia prowadził jeszcze poprzedni właściciel Roman Abramowicz. Wówczas obie strony doszły do porozumienia w sprawie trzyletniej współpracy, ale na tę chwilę The Blues nie są w stanie takowej zaproponować. Pierwsza oferta opiewająca na rocznym przedłużeniu z opcją o kolejne 12 miesięcy została przez reprezentanta Francji odrzucona.

Taka informacja sprawiła, że inne europejskie kluby zaczęły z uwaga przyglądać się sytuacji defensywnego pomocnika. Swoją szansę zwietrzyło Paris Saint-Germain, które wykazuje zainteresowanie Kante już od kilku lat. Już wcześniej donoszono, że włodarze francuskiego giganta ruszą po niego w przyszłym roku, a teraz mamy tego potwierdzenie. Przedstawiciele paryżan nawiązali bowiem kontakt z Francuzem, a już od stycznia będą mogli otwarcie negocjować warunki przeprowadzki o zakończeniu sezonu.

