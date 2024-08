Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Manuel Ugarte

Manuel Ugarte poza kadrą meczową Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain pogodziło się z myślą, że piłkarz, w którego zainwestowali 60 milionów euro, okazał się niewypałem transferowym. Bezpośrednio przed pierwszym meczem w nowym sezonie Manuel Ugarte został skreślony przez Luisa Enrique. Z informacji Fabrizio Romano dowiadujemy się, że w kadrze meczowej na starcie z Le Havre zabrakło miejsca dla reprezentanta Urugwaju.

Manuel Ugarte otwarcie zakomunikował PSG, że jego życzeniem jest transfer do Manchesteru United. Urugwajczyk od początku pobytu we Francji nie był zadowolony ze swojej roli, którą odgrywa w zespole. Choć regularnie pojawiał się boiskach Ligue 1, to nie uważano go za lidera czy kluczowego zawodnika pierwszego składu. Mimo że 23-latek doszedł już do porozumienia z Czerwonymi Diabłami, to francuski klub wciąż nie dał zielonego światła na finalizację transakcji.

Fabrizio Romano spodziewa się, że piłkarz będzie jak najszybciej chciał zmienić klub, lecz zaznacza, że kwestia rozstrzygnięcia jego przyszłości zależeć będzie od oferty z Anglii. Jeśli Manchester United zbliży się finansowo do oczekiwań Paris Saint-Germain może spodziewać się zakończenia rozmów i finalizacji transferu. Wcześniej włodarze z Parc des Princes żądali za swojego piłkarza ok. 60 mln.

Ponadto do środka pola latem sprowadzony został wielki talent z Portugalii – Joao Neves. Przyjście utalentowanego pomocnika tym bardziej może ograniczyć rolę Manuela Ugarte w paryskiej drużynie.