PressFocus Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Paris Saint-Germain i AS Roma finalizują obecnie rozmowy w sprawie transferu Georginio Wijnalduma do włoskiego klubu. Okazuje się, że podczas negocjacji pomiędzy klubami padło nazwisko Nicoli Zalewskiego, którego do siebie chcieli sprowadzić paryżanie.

PSG i Roma są na finiszu rozmów w sprawie przenosin Georginio Wijnalduma do Romy

Podczas negocjacji PSG chciało włączyć do transakcji Nicolę Zalewskiego

Roma wykluczyła oddanie reprezentanta Polski

Zalewski na celowniku PSG

Georginio Wijnaldum jest o krok od przenosin do AS Romy. Oba kluby doszły już do porozumienia w sprawie warunków rocznego wypożyczenia Holendra z opcją definitywnego transferu. Do finalizacji transakcji powinno dojść w najbliższy weekend.

Negocjacje między stronami nie były łatwe, ale obie drużyny szukały różnych opcji na uzyskanie porozumienia. Jak informuje Radio Radio podczas rozmów przedstawicieli obu klubów padło również nazwisko Nicoli Zalewskiego. Paris Saint-Germain chciało włączyć młodego reprezentanta Polski do transakcji, ale włoski klub kategorycznie odrzucił taką możliwość.

20-latek, który ma na swoim koncie pięć występów w seniorskiej reprezentacji Polski, zwrócił na siebie uwagę francuskiego klubu bardzo dobrymi występami w Romie w drugiej połowie ostatniego sezonu. Jose Mourinho znalazł Zalewskiego nową pozycję lewego wahadłowego, na której Polak doskonale się odnalazł. W poprzednim sezonie wystąpił łącznie w 23 spotkaniach.

Zalewski niedawno podpisał nowy kontrakt z Romą. Umowa obowiązuje do 2025 roku.

Zobacz także: Galtier wprowadza nowe zasady do szatni PSG