Pressfocus Na zdjęciu: Leandro Trossard

Hakim Ziyech już dawno został skreślony przez Chelsea, a klub szuka sposobności do pozbycia się Marokańczyka. Ekrem Konur przekazał, że The Blues zależy, na zastąpieniu go w drużynie Leandro Trossardem z Brighton.

Hakim Ziyech wkrótce opuści Chelsea

Klub w miejsce Marokańczyka chciałby pozyskać Leandro Trossarda

Belg rozgrywa świetny sezon, a Brighton na pewno tanio się z nim nie rozstanie

Chelsea chce zainwestować w Trossarda

Coraz trudniejsza staje się sytuacja Chelsea. Klub ma już dużą stratę do lidera Premier League, a po 14 meczach zajmuje dopiero ósme miejsce w tabeli ligowej. Wiele elementów nie funkcjonuje poprawnie, a liczne grono zawodników jest bez formy. Z pewnością tylu problemów na początku swojej kariery w klubie ze Stamford Bridge nie spodziewał się Graham Potter.

The Blues zimą chcą przebudować nieco kadrę, w której znajduje się wielu zawodników, którym nie ufa szkoleniowiec. Jednym z nich jest Hakim Ziyech. Można powiedzieć, że Marokańczyk nigdy w pełni nie zaadoptował się do angielskiego futbolu, a jego transfer okazał się nietrafiony. Klub chciałby się go pozbyć i ma już idealnego kandydata na jego miejsce.

🚨 Chelsea are continuing talks with Brighton to replace Hakim Ziyech with Leandro Trossard in the January transfer window.

🇲🇦🇧🇪🟦 #CFC 🟦 #BHAFC pic.twitter.com/HwEqHXxK62 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 24, 2022

Ekrem Konur przekazał, że Chelsea planuje powalczyć o pozyskanie Leandro Trossarda z Brighton. 27-latek rozgrywa bardzo udany sezon, a obecnie przebywa wraz z reprezentacją Belgii na mundialu w Katarze. Skrzydłowy może pochwalić się dobrymi liczbami, a jego umiejętności techniczne robią wrażenie.

Mało prawdopodobne wydaje się, żeby Mewy miały ochotę pozbyć się zimą tak ważnego zawodnika. Do sprzedaży może je przekonać jednak atrakcyjna finansowo oferta, jaką planuje złożyć im zarząd Chelsea.

Także u nas: Jest porozumienie. Wiadomo, ile będzie kosztował Nkunku