PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Jednym z głównych tematów transferowych w ostatnich dniach jest ewentualny transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony. Reprezentant Polski jest zdecydowany na opuszczenie Bayernu Monachium i przenosiny do stolicy Katalonii, ale aby do tego doszło spełnionych musi zostać wiele warunków. Bardzo sceptycznie co do szans na przeprowadzenie tego transferu wypowiedział się prezydent La Liga Javier Tebas.

Robert Lewandowski nie przedłuży wygasającego w przyszłym roku kontraktu z Bayernem Monachium

Piłkarz jest poważnie zainteresowany przenosinami do Barcelony już latem

Na przeszkodzie w finalizacji transferu mogą jednak stanąć problemy finansowe katalońskiego klubu

Lewandowski zdecydowany na Barcelonę

Robert Lewandowski ma jeszcze przez rok ważny kontrakt z Bayernem, ale poinformował już władze bawarskiego giganta, że nie jest zainteresowany jego przedłużeniem. Polak nie ukrywa również, że chętnie pożegnałby się z Monachium już podczas najbliższego okna transferu, chcąc spróbować nowego wyzwania, jakim byłaby dla niego gra w Barcelonie. Pozyskanie Lewandowskiego wydaje się być głównym celem transferowym katalońskiego klubu.

Do finalizacji transferu jest jednak jeszcze daleka droga. Lewandowski co prawda miał już ustalić warunki indywidualnego kontraktu z Barceloną, ale władze katalońskiego klubu muszą spełnić jeszcze kilka warunków. Przede wszystkim muszą przekonać Bayern do sprzedaży polskiego napastnika, a następnie znaleźć środki, które umożliwią finalizację transferu. FC Barcelona cały czas znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i musi spełnić szereg wymagań La Liga, aby transfer mógł zostać potwierdzony.

Prezydent La Liga studzi hurraoptymizm

Zdaniem prezydenta La Liga Javiera Tebasa na chwilę obecną transfer Lewandowskiego do Barcelony nie jest możliwy. – Na dzień dzisiejszy nie. Muszę wydarzyć się inne rzeczy, które nie wiem, czy się wydarzą. Jest sprawa BLM, Barca Estudios… W ich budżecie znalazła się sprzedaż Barca Estudio, której nie widzę. Liczby są bardzo proste. Jeśli masz ponad 500 milionów strat z poprzednich dwóch lat, musisz je odzyskać, aby móc podpisać umowę bez zasady 1/3. Lewandowskiemu pozostał jeszcze rok kontraktu z Bayernem i wszystko zależy od tego, ile Lewandowski chce zarabiać, a także od tego ile Bayern będzie chciał za niego otrzymać. Nie widzę go jednak obecnie w Barcelonie – powiedział Tebas w wywiadzie udzielonym dziennikowi Marca.

Rozwiązaniem, które pozwalałoby na finalizację transakcji, byłaby wcześniejsza sprzedaż innych z zawodników. W tym kontekście wymieniany w ostatnim czasie jeszcze przede wszystkim Frenkie de Jong, którego pozyskaniem zainteresowany jest Manchester United. – To może wystarczyć, w zależności od tego, za ile zostanie sprzedany i ile będzie kosztował Lewandowski. De Jong mógłby dać im taką możliwość, ale nie wiem, czy mają zamiar go sprzedawać. Na dzień dzisiejszy nie został sprzedany, a sprzedaż zawodnika nie jest taka łatwa – dodał.

