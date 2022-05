Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski w meczu przeciwko FC Barcelonie

Robert Lewandowski nie znika z hiszpańskich mediów. Właśnie znalazł się na okładce Mundo Deportivo. Katalończycy są przekonani, że 33-latek powiedział “tak” Barcelonie i wkrótce zostanie bohaterem głośnego transferu.

Robert Lewandowski na okładce Mundo Deportivo

Katalończycy twierdzą, że Polak jest gotowy na transfer do FC Barcelony

Negocjacje z Bayernem nie będą jednak łatwe, bo nikt z klubu nie chce oddać 33-latka

Lewandowski obiektem westchnień w Katalonii

Nie milkną echa przenosin Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony. Polak zapowiedział w ostatni weekend, że nie złoży podpisu nad nową umową w Bayernie Monachium. Stąd też najbliższe lato to dla Bawarczyków ostatnia okazja, by otrzymać za swojego superstrzelca jakiekolwiek pieniądze.

Kwota transferu nie powinna przekroczyć 50 mln euro. Blaugrana spróbuje jeszcze zbić cenę, tak aby część tej kwoty została wykorzystana na inne wzmocnienia. Tymczasem w najnowszym wydaniu Mundo Deportivo, “Lewy” znalazł się na okładce. Dziennikarze gazety poświęconej Dumie Katalonii są już pewni, że Polak powiedział “tak” i wkrótce trafi na Camp Nou.

– “Lewandowski tak dla Barcy” – brzmi tytułowa okładka Mundo Deportivo.

Niemniej jednak, Herbert Hainer na każdym kroku zaznacza, że Robert Lewandowski wypełni kontrakt do końca. Umowa 33-latka obowiązuje do 2023 r. Być może szefowie Bayernu dalej żyją nadzieją, że najskuteczniejszy napastnik Bundesligi wkrótce zmieni zdanie.

Według niemieckich mediów, Lewandowski zrobi wszystko, aby odejść w letnim okienku. Jego agent, Pini Zahavi aktywnie działa na rynku i zaoferował swojego podopiecznego m.in. PSG czy Chelsea.

Do tego atakujący zalał się łzami po 34. kolejce, żegnając się z kibicami tak jakby był to jego ostatni mecz w barwach Bayernu. Wszystko wskazuje na zakończenie przygody w Monachium, ale na razie nie ma pewności, gdzie “Lewy” rozegra ostatnie lata kariery.

