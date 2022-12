Pressfocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Barcelona i Ousmane Dembele latem podpisali nowy kontrakt. Mimo tego zainteresowanie z Premier League nie osłabło.

Do 30 czerwca 2024 roku, kontrakt z Barceloną ma Ousmane Dembele

W umowie Francuza zawarta jest stosunkowo niska klauzula odstępnego

Sytuację skrzydłowego może wykorzystać gigant Premier League

Gigant Premier League obserwuje Dembele

Ousmane Dembele w minionym sezonie często bywał na okładce hiszpańskich mediów, które spekulowały odnośnie klubowej przyszłości Francuza. Miał on bowiem kontrakt z Barceloną tylko do 30 czerwca 202 roku. Skrzydłowy był już jedną nogą poza Camp Nou. Zdawało się, że wicemistrz Hiszpanii nie sprosta jego finansowym oczekiwaniom. Piłkarz miał dołączyć do jednego z gigantów Premier League

Dembele finalnie doszedł do porozumienia z Barceloną. Ta nie straciła zatem za darmo Francuza. Nie jest jednak pewne, że skrzydłowy zostanie w drużynie Xaviego na długo. Jego nowa umowa obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Znalazła się w niej klauzula odstępnego, która jest bardzo atrakcyjna na przykład dla gigantów Premier League. Możliwe, że jeden z nich sięgnie po Dembele.

Zainteresowana pozyskaniem Francuza jest Chelsea. Była ona wymieniana jako potencjalny kierunek dla Dembele już wiele miesięcy temu. Zwolennikiem talentu piłkarza jest Graham Potter. Możliwe, że The Blues skuszą się na kupno Francuza, którego klauzula odstępnego wynosi tylko 50 milionów euro. W tym sezonie Dembele rozegrał 20 meczów. Strzelił w nich 5 goli i zaliczył 7 asyst. Aktualnie skrzydłowy przebywa w Katarze, gdzie rywalizuje z Francją o mistrzostwo świata.

