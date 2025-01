Artur Kraszewski / APPA / PressFocus Na zdjęciu: Karol Dziedzic

Wisła wypożyczy pomocnika

Wisła Kraków rozpoczęła okres przygotowawczy do drugiej części sezonu. Celem Białej Gwiazdy jest oczywiście powrót do PKO BP Ekstraklasy. Po 19 kolejkach podopieczni Mariusza Jopa mają w dorobku 30 punktów i plasują si na 7. miejscu. Do 6. lokaty, gwarantującej udział w barażach, tracą dwa oczka. Natomiast wicelider tabeli (dwie ekipy się premiowane bezpośrednim awansem) ma nad nimi przewagę aż dziesięciu punktów.

Wisła Kraków: sezon 2024/25

Krakowianie w zimie rozstali się już z Igorem Sapałą, który rozwiązał kontrakt i Mateuszem Młyńskim – 24-latek definitywnie przeniósł się do Polonii Warszawa. Z kolei Wiktor Szywacz został wypożyczony do Skry Częstochowa. Wszystko wskazuje na to, że kolejnym piłkarzem, który opuści szeregi klubu ze stolicy Małopolski, będzie Karol Dziedzic. Wisła poinformowała, że pomocnik nie weźmie udziału w towarzyskim spotkaniu z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Dziedzic ma zamienić Kraków na Stalową Wolę. Jeżeli 19-latek pomyślnie przejdzie obligatoryjne testy medyczne, zasili szeregi Stali na zasadzie wypożyczenia. Stalówka to przedostatni zespół Betclic 1. Ligi. Drużyna prowadzona przez Ireneusza Pietrzykowskiego ma na koncie 11 punktów, a do bezpiecznej lokaty traci sześć oczek.

Iɴғᴏʀᴍᴀᴄᴊᴀ]



Karol Dziedzic nie wystąpi w piątkowym sparingu. Pomocnik przechodzi testy medyczne przed ewentualnym wypożyczeniem do Stali Stalowa Wola. pic.twitter.com/3ke50PVsEr — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) January 17, 2025

Karol Dziedzic w tym sezonie rozegrał osiem spotkań w pierwszym zespole Wisły i spędził na boisku łącznie 156 minut. Młodzieżowy reprezentant Polski wystąpił m.in. w obu meczach z Cercle Brugge w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy.