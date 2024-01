Imago / Neal Simpson Na zdjęciu: Hannibal Mejbri

Hannibal Mejbri prawdopodobnie zostanie wypożyczony na resztę sezonu do Sevilli

Pomocnik miał na stole również ofertę z Evertonu, lecz woli on trafić do ligi hiszpańskiej

Tunezyjczyk swego czasu był uznawany za jeden z największych talentów w ekipie Czerwonych Diabłów

Hannibal Mejbri o krok od wypożyczenia do Sevilli

Manchester United chce, żeby Hannibal Mejbri miał więcej okazji do gry. W zespole Erika ten Haga wchodzi na boisko sporadycznie, a klub nie chce zatrzymywać jego szansy na rozwój. Portal “caughtoffside.com” uważa, że pomocnik Czerwonych Diabłów wyraził chęć gry w barwach Sevilli. Hiszpański klub zamierza oficjalnie złożyć ofertę wypożyczenia zawodnika do końca sezonu.

Rozmowy przedstawicieli obu drużyn mają w najbliższym czasie przyśpieszyć, tak aby jak najszybciej sfinalizować przejście Hannibala do nowego zespołu. W tym sezonie 20-latek wystąpił w 9 meczach, w jednym z nich udało mu się zdobyć bramkę.

Do Manchesteru dołączył w wieku 17 lat i przebrnął przez kategorie juniorskie aż do seniorskiej drużyny. Poprzedni sezon spędził na zapleczu Premier League, gdzie był wypożyczony do Birmingham.

Sevilla w przeszłości dokonywała już wzmocnień z Manchesteru United. Od stycznia do czerwca 2022 roku piłkarzem “Sevillistas” był Anthony Martial. Na tę chwilę drużyna z Andaluzji zajmuje 16. miejsce w La Lidze z dorobkiem 16 punktów.