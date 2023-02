Pressfocus Na zdjęciu: Naby Keita

Naby Keita najprawdopodobniej opuści Liverpool wraz z końcem tego sezonu. Pomocnik może zagrać w innym czołowym klubie Premier League.

Liverpool najpewniej nie przedłuży kontraktu z pomocnikiem

Naby Keita nie narzeka na brak zainteresowania

Gwinejczyk może zostać w Premier League

Naby Keita może zmienić klub w Premier League

Liverpool przechodzi przez kryzys formy. Jak inaczej nazwać sytuację, w której mamy dopiero początek lutego, a The Reds zachowali szasnę na zwycięstwo w tylko jednych rozgrywkach (Liga Mistrzów). Drużynę Juergena Kloppa czekają zmiany. Jedną z najważniejszych jest zapowiada transformacja w środku pola.

Na Anfield może trafić Jude Bellingham. Angaż Anglika byłby dla Liverpoolu kapitalnym wzmocnieniem drugiej linii. Na jednym pomocniku zapewne by się nie skończyło. Z The Reds pożega się kilku pomocników. Prawdopodobnie jednym z nich będzie Naby Keita. Gwinejczyk do drużyny Juergena Kloppa dołączył w 2018 roku za kilkadziesiąt milionów euro. 27-latek rozegrał dla Liverpoolu 127 spotkań (11 goli i 7 asyst).

Keita nie poprawi już wyraźnie swoich statystyk w Liverpoolu. Juergen Klopp okazjonalnie korzysta bowiem z 27-latka. W tym sezonie spędził ona na boisku trochę ponad 400 minut. Mimo tego Keita może liczyć na propozycję kontraktu od kilku drużyn z: Serie A, Ligue 1, a także Premier League. Chętny na darmowy transfer Gwinejczyka jest między innymi Tottenham. Londyńczycy rozważają angaż Keity, który prawdopodobnie w nowym zespole mógłby wystąpić w europejskich pucharach. Spurs walczą o awans do Ligi Mistrzów.

