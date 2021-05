Pomocnik Juve wyląduje w Premier League?

Wraz z letnim oknem transferowym Juventus czeka niemała przebudowa kadrowa. Adrien Rabiot miał otrzymać zielone światło na znalezienie nowego pracodawcy. Z kolei według angielskich dzienników do gry o usługi Francuza właśnie wkroczyła londyńska Chelsea.

Paryż, Turyn, a teraz Londyn?

Przedstawiciele Chelsea dołączyli do grona zainteresowanych w sprawie wykupu Adriena Rabiota z Juventusu Turyn. Francuz jest ważną częścią Starej Damy w tym sezonie. Wystąpił już w 41 meczach we wszystkich rozgrywkach od jesieni. W Juve wraz z latem nadejdą zmiany. Co więcej 26-latek otrzymuje ogromną pensję w wysokości 120 tysięcy funtów tygodniowo. Według włoskiej publikacji Calcio Mercato, były zawodnik Paris Saint-Germain dość mocno obciąża budżet klubu. Przedstawiciele Bianconerrich nie powinni robić większych problemów ze sprzedażą , a usługi swojego gracza wyceniają na 17 milionów funtów.

Agentka piłkarza prowadzi wstępne rozmowy

​​Dotychczasowa agentka Rabiota, jego matka Veronique, prowadzi zaawansowane rozmowy z FC Barceloną. W konsekwencji jeśli Roman Abramowicz widzi w zespole miejsce dla Franzuca, będzie musiał walczyć z hiszpańskim gigantem. Thomas Tuchel, współpracował z Rabiotem podczas wspólnej przygody w Paryżu. Znajomość obu panów może skłonić 26-latka do podróży na Stamford Bridge i stać się kamieniem węgielnym całej operacji. The Blues są również w znacznie lepszej sytuacji finansowej niż zadłużona Barca, więc atrakcyjniejszy pakiet może czekać na stole w zachodnim Londynie.

Juventus czeka rewolucja

Juventus przeżywa słaby sezon pod kierownictwem Andrei Pirlo. Obecnie zajmuje czwarte miejsce w Serie A i nie ma pewności, czy utrzyma tę lokatę. W niedzielę Stara Dama zagra przeciwko Udinese.

