Radosław Majecki opuścił tymczasowo AS Monaco. Polski bramkarz został wypożyczony na rok do belgijskiego klubu Cercle Brügge.

W sezonie 2022/2023 Radosław Majecki będzie piłkarzem Cercle Brügge

Polak został wypożyczony do Belgii na rok

Przez ostatnie dwa lata 22-latek reprezentował AS Monaco

Czas na regularne granie

Zimą 2020 roku Radosław Majecki podpisał kontrakt z AS Monaco, które wypożyczyło go jeszcze na rundę wiosenną do Legii Warszawa. Po opuszczeniu ojczyzny Polak miał dwa lata na przekonanie do siebie czołowego klubu Ligue 1. 22-latek nie dostał jednak nigdy poważnej szansy. Dla Monaco wystąpił łącznie 11 razy. Z klubu Majecki chciał odejść już minionej zimy. Ofert nie brakowało.

– To były drużyny z TOP 5 lig europejskich. Radkiem były też zainteresowane kluby z ligi francuskiej. Zainteresowanie nim było naprawdę spore. Natomiast nikt z klubu nie wyraził zgody, aby Radek mógł iść i grać, mimo że część tych klubów funkcjonuje w stylu gry sprzyjającym jego rozwojowi pod profil oczekiwany przez Monaco – tak w marcu dla Sport.pl mówił Rafał Szczypczyk z agencji reprezentującej Polaka. Wówczas transakcję zablokowało Monaco. Teraz francuski klub zezwolił na wypożyczenie.

Majecki trafił na rok do Cercle Brügge, czyli dziesiątego zespołu minionego sezonu ligi belgijskiej. To klub współpracujący z Monaco, więc są szanse, że Polak wreszcie będzie grał regularnie. 22-latek mocno na to liczy.

– Cieszę się, że tu jestem. Ten sezon będzie dla mnie bardzo ważny: chcę tu zbierać minuty i pomagać drużynie odnosić sukcesy. Pierwsze wrażenia z Cercle są bardzo dobre. Co więcej, Brugia to przyjemne miasto, a fakt, że wszyscy w Cercle chcą, żebym był jego częścią, jest ważnym sygnałem – powiedział Majecki.

