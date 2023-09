IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix Na zdjęciu: Konrad Michalak

Konrad Michalak zdecydował się na niespodziewany ruch

Polak zagra w drugiej lidze saudyjskiej, reprezentując Ohod Club

Ostatnio występował w tureckim Konyasporze

Konrad Michalak w Ohod Club. Wymowna prezentacja

Konrad Michalak jeszcze niedawno dostał powołanie do kadry Czesława Michniewicza. Teraz niespodziewanie zamienił turecki Konyaspor na saudyjski Ohod Club, podpisując trzyletnią umowę. To zespół, który występuje na drugim poziomie rozgrywkowym w Arabii Saudyjskiej.

Warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki zaprezentowano Polaka. Osoby za to odpowiedzialne postanowiły nawiązać do kinowej produkcji z tego roku – The Flash. Ma to naturalny związek z głównym atutem Konrada Michalaka, czyli szybkością biegu.

Niedawno do Ohod Club dołączyli zawodnicy, których również można kojarzyć z europejskich boisk. Są to m.in. Haris Belkebla, były gracz Stade Brest, oraz Ryad Boudebouz, reprezentujący w przeszłości Real Betis i Saint Etienne.

