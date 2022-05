PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba w ostatnich tygodniach był łączony z przenosinami do takich klubów jak Paris Saint-Germain, Real Madryt czy Manchester City. Wszytko jednak wskazuje na to, że 29-letni Francuz wybierze inny kierunek. Według włoskich mediów odchodzący z Manchesteru United pomocnik doszedł do porozumienia z Juventusem.

Juventus szykuje się do transferowej ofensywy podczas letniego okna transferowego

Stara Dama jest bliska sprowadzenia z powrotem do Turynu reprezentanta Francji Paula Pogbę

Obie drużyny doszły do porozumienia w sprawie warunków kontraktu

Pogba wróci na stare śmieci

Pogba jest obecnie dostępny na zasadzie wolnego transferu, bowiem wygasający z końcem czerwca jego kontrakt z Manchesterem United nie zostanie przedłużony. 29-latek nie może narzekać na brak zainteresowania, bowiem chętnie w swoich zespołach widzieliby go przedstawiciele kilku czołowych europejskich klubów. Już wcześniej Francuz był łączony z takimi klubami jak Paris Saint-Germain i Real Madryt, a w ostatnim czasie miał również otrzymać propozycję zza miedzy – z Manchesteru City.

Okazuje się jednak, że na pole position w wyścigu o pozyskanie Pogby znajduje się jego były klub – Juventus. La Gazzetta dello Sport informuje wręcz, że sprawa jego powrotu do Turynu jest już przesądzona. Stara Dama miała już uzgodnić z Francuzem warunki trzyletniego kontraktu, dzięki któremu będzie zarabiał na Allianz Stadium 10 milionów euro plus bonusy. Pogba bardzo miło wspomina swój pierwszy pobyt w Juventusie i podkreśla, że był to dla niego najszczęśliwszy okres w jego karierze.

Pogba miał okazję występować w Juventusie w latach 2012-2016. Dołączył do niego na zasadzie wolnego transferu z… Manchesteru United. Czerwone Diabły po czterech latach zdecydowały się go odkupić, wykładając aż 105 milionów euro. Z zespołem Juventusu cztery razy sięgał po mistrzostwo Włoch i dołożył do tego po dwa triumfy w Pucharze i Superpucharze Włoch. Łącznie w drużynie z Turynu rozegrał 178 spotkań, zdobywając 34 bramki i notując 40 asyst.

Z Manchesterem United żegna się po sześciu latach spędzonych na Old Trafford. Pierwsze trzy sezony w klubie Premier League były dla niego udane, ale w kolejnych latach, z różnych względów, jego pozycja w drużynie była coraz słabsza.

Zobacz także: Juventus opracowuje plany na lato. Mercato ma odmienić Starą Damę