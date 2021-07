Paris Saint-Germain tego lata pozyskało już Achrafa Hakimiego, Gianluigiego Donnarumę, czy Sergio Ramosa. Klub ze stolicy Francji sprawia jednak wrażenie klienta na wyprzedaży w galerii handlowej. Sky Sport sugeruje, że na celowniku wicemistrzów Francji znajduje się aktualnie Paul Pogba. Mistrz świata z 2018 roku chce przeanalizować każdą możliwą opcję.

Paris Saint-Germain jest poważnie zainteresowane pomocnikiem Manchesteru United

Klub z Francji ma argumenty, aby sfinalizować transakcję z udziałem Pogby

Niejasna przyszłość gwiazdy Manchesteru United

PSG celuje w transfer pomocnika z Premier League

Paris Saint-Germain w poprzedniej kampanii nie tylko nie podbiło Ligi Mistrzów, ale nie obroniło również mistrzostwa Francji. Taki stan rzeczy podrażnił ambicje ekipy ze stolicy Francji.

Władze PSG pracują intensywnie nad wzmocnieniem składu w trakcie trwającego okienka transferowe. W związku z tym, że wciąż nowej umowy z Man Utd nie podpisał Pogba, to sternicy paryżan zaczęli rozważać transfer z udziałem Francuza.

Pogba ma umowę ważną z Czerwonymi Diabłami do końca czerwca przyszłego roku. Jeśli wkrótce nie złoży podpisu pod nowym kontraktem, to od stycznia będzie mógł prowadzić rozmowy na temat swojej przyszłości z potencjalnymi nowymi pracodawcami.

Angielskie media przekonują, że jak na razie klub z Paryża nie prowadził żadnych rozmów ze sternikami Manchesteru United. Wiadomo natomiast, że zwolennikiem zmiany klubu przez swojego klienta jest jego agent Mino Raiola, który oznajmił to już w grudniu minionego roku.

Francuski ekspert piłkarski Jonathan Johnson ujawnił, że Paris Saint-Germain jest zainteresowane pozyskanie Pogby. Aby jednak transakcja doszła do skutku, to najpierw władze ekipy z Ligue 1 musiałby sprzedać swoich zawodników, co miałoby pomóc w sfinansowaniu transakcji.

Reprezentant Francji wygrał tylko Ligę Europy i Puchar Ligi Angielskiej w trakcie swojego drugiego pobytu w szeregach klubu z Old Trafford.

Czytaj więcej: Manchester United na czele wyścigu po pomocnika