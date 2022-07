Pressfocus Na zdjęciu: Julian Draxler

PSG podczas tego okna transferowego głównie kupuje piłkarzy. W Paryżu potrzebne są też odejścia z klubu. W tym celu kroki podjął trener Christophe Galtier.

W Paryżu mają dość zbędnych im piłkarzy z dużą pensją

Dyrektor i trener PSG pracują nad rozwiązaniem tej sytuacji

Mistrzowi Francji zależy na możliwie szybkim rozstaniu z piątką graczy

Pięciu graczy na wylocie z PSG

Moment, w którym Luis Campos został zatrudniony przez PSG jako dyrektor sportowy, był bardzo ważny dla mistrza Francji. Portugalczyk udowodnił już w kilku klubach swoje ogromne kompetencje. Potrafi on bowiem dokonać trafnych transferów do klubu. Paryżanie dotychczas dokonali trzech wzmocnień. Wypożyczony został Hugo Ekitike. Z kolei na zasadzie transferu definitywnego sprowadzono Nordiego Mukiele i Vitinhę. Wcześniej ze Sportingu wykupiono Nuno Mendesa.

Aktualne saldo transferowe PSG to minus 80 milionów euro. To wynik nienajgorszy jak na to, do jakich wydanych kwot przyzwyczaił nas aktualny mistrz Francji. W Paryżu chcą jednak trochę zarobić na odejściach z klubu, a przynajmniej pozbyć się pensji niepotrzebnych im zawodników. Takie założenie PSG ma już od dłuższego czasu. Być może zadanie wykona dopiero Luis Campos.

Dyrektorowi PSG w pozbyciu się niepotrzebnych graczy pomaga trener Christophe Galtier. Francuski szkoleniowiec zdecydował, że od treningów z drużyną odsunięci będą: Julian Draxler, Ander Herrera, Rafinha, Layvin Kurzawa, a także Georginio Wijnaldum. Najłatwiejsze powinno okazać się znalezienie pracodawcy dla holenderskiego pomocnika, którego w swoich szerach widzi Roma. Piłkarz ochoczo zapatruje się na przenosiny do stolicy Włoch. W najbliższych dniach możemy dowiedzieć się więcej w tej sprawie.

