Philippe Coutinho po czternastu latach wrócił do Vasco da Gama. To właśnie z tego klubu brazylijski pomocnik wypłynął na szerokie piłkarskie wody.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Philippe Coutinho

Philippe Coutinho ponownie założy koszulkę Vasco da Gama

Philippe Coutinho zgodnie z przewidywaniami swoją karierę będzie kontynuował w Vasco da Gama. Brazylijski klub właśnie wystosował oficjalny komunikat, w którym poinformował o pozyskaniu ofensywnego pomocnika na zasadzie wypożyczenia z Aston Villi. 32-latek w z nowym-starym pracodawcą związał się do 30 czerwca 2025 roku.

Dla 21-krotnego reprezentanta Canarinhos jest to wielki powrót do Vasco da Gama, w którym zawodnik stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Urodzony w Rio de Janeiro piłkarz w 2008 został kupiony przez Inter Mediolan, jednak przez kolejne dwa lata nadal przywdziewał koszulkę swojego macierzystego zespołu, do którego trafił w formie transferu czasowego.

Vasco da Gama acerta a contratação de Philippe Coutinho 💢🪄🎩



➡ https://t.co/M4ZO6A16rv



📸: Leandro Amorim | #VascoDaGama #CoutinhoÉVasco pic.twitter.com/Pv2SF6wiSQ — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 10, 2024

Philippe Coutinho w ostatnim sezonie również na zasadzie wypożyczenia występował w katarskim Al-Duhail SC, który ostatecznie nie zdecydował się na wykupienie Brazylijczyka. Doświadczony pomocnik wcześniej natomiast grał dla takich ekip jak FC Barcelona, Bayern Monachium, Liverpool czy Espanyol Barcelona.

Co ciekawe, 32-latek jest bohaterem jednego z największych transferów w historii futbolu. Barca w 2018 roku zapłaciła za Philippe Coutinho zawrotne 135 milionów euro, które powędrowało na konto Liverpoolu. Brazylijski zawodnik właśnie w drużynie The Reds przeżywał najlepszy okres w swojej karierze.