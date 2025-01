FC Barcelona poinformowała, że Pedri przedłużył kontrakt. Nowa umowa pomocnika będzie obowiązywać do 30 czerwca 2030 roku.

SOPA Images Limited / ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony i Hansi Flick

Pedri z nową w umową w Barcelonie

FC Barcelona w czwartkowe popołudnie ogłosiła, że Pedri podpisał nowy kontrakt. 22-letni pomocnik związał się z katalońskim klubem do końca czerwca 2030 roku. Zawodnik przedłużył umowę w obecności prezesa Joana Laporty, pierwszego wiceprezesa Rafaela Yuste oraz dyrektora sportowego Deco.

Reprezentant Hiszpanii dołączył do Dumy Katalonii z Las Palmas w 2019 roku za 23 miliony euro, lecz niemal od razu został wypożyczony do swojego byłego klubu do końca sezonu. Na Camp Nou oficjalnie trafił w lipcu 2020 roku i od razu stał się kluczowym zawodnikiem drużyny.

Pod wodzą Hansiego Flicka Pedri powrócił do najlepszej formy i wystąpił w prawie wszystkich meczach Barcelony w tym sezonie. Opuścił jedno spotkanie z powodu choroby. Na swoim koncie ma cztery gole i cztery asysty w 32 meczach trwającej kampanii. 22-latek z klubem zdobył mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz dwukrotnie Superpuchar kraju.

Barcelona w minioną środę przypieczętowała awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, w już 2 lutego podejmie Deportivo Alaves w ramach 22. kolejki La Liga.