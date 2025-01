Paulo Dybala prawdopodobnie po sezonie opuści szeregi AS Romy. Argentyńczyk znajduje się na celowniku wielu klubów. Ostatnio poważne zainteresowanie mistrzem świata wykazało Atletico Madryt - donosi "Todofichajes".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Atletico Madryt poważnie interesuje się Paulo Dybalą

Paulo Dybala reprezentuje barwy AS Romy od 2022 roku. Wydaje się jednak, że obecny sezon jest ostatni mistrza świata w stołecznym zespole. Kontrakt Argentyńczyka wygasa wraz z końcem sezonu i na ten moment nie ma przesłanek, że współpraca będzie kontynuowana. 31-latek wciąż potrafi czarować na boisku, więc nieprzypadkowo wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym.

Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że Paulo Dybala trafił na celownik Galatasaray. Serwis „Todofichajes” jednak przekazuje, że argentyński gwiazdor odrzucił zainteresowanie tureckiego klubu. Wspomniane źródło przekazuje też inne ciekawe wieści w sprawie przyszłości 31-latka. Otóż zawodnik AS Romy znalazł się na radarze Atletico Madryt.

Paulo Dybala ma brać pod uwagę możliwość przeprowadzki do stolicy Hiszpanii. Argentyńczyk tym transferem spełniłby swój cel, jakim jest gra w La Lidze. Warto również zaznaczyć, że Diego Simeone od co najmniej dwóch lat głośno mówi, że chce współpracować z 31-latkiem. Zapowiadają się zatem interesujące tygodnie dla piłkarza AS Romy.

W obecnym sezonie Paulo Dybala rozegrał 20 spotkań. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie pięć trafień, a także dwie asysty. Argentyńczyk jest bez wątpienia najlepszym piłkarzem AS Romy w słabej dla klubu kampanii.