Paul Pogba dołączy do Olympique’u Marsylia? Są nowe informacje

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Media: Marsylia nie prowadzi rozmów z Pogbą

Paul Pogba lada moment wróci do gry po tym, jak zawieszenie francuskiego pomocnika za stosowanie środka dopingującego zostało skrócone z czterech lat do osiemnastu miesięcy. W najbliższych dniach 31-latek ma rozwiązać kontrakt z Juventusem za porozumieniem stron. To oznacza, że słynny piłkarz będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu.

W ostatnich godzinach pojawiła się w mediach informacja, że Olympique Marsylia jest zainteresowany sprowadzeniem Paula Pogby. Jak przekonuje kanał telewizyjny “RMC Sport”, w tych rewelacjach nie ma zbyt wiele prawdy. Klub z Ligue 1 nie rozważa bowiem takiego transferu i nie skontaktował się z 91-krotnym reprezentantem Francji.

Mistrz świata z 2018 roku podobno znajduje się na celowniku zespołów ze Stanów Zjednoczonych oraz Arabii Saudyjskiej, ale Olympique Marsylia póki co nie myśli o pozyskaniu doświadczonego zawodnika. W tym momencie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, jeśli chodzi o przyszłość pomocnika, jest wyjazd z Europy.

Paul Pogba już w styczniu 2025 roku rozpocznie treningi, a do gry będzie mógł wrócić kilka tygodni później, a mianowicie w marcu. 31-letni Francuz przed przeprowadzką do Juventusu występował w Manchesterze United. Mierzący 191 centymetrów piłkarz może pochwalić się wygraniem czterech mistrzostw Serie A oraz dwóch Pucharów Włoch.