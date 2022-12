PressFocus Na zdjęciu: Patryk Peda

Patryk Peda znalazł się na celowniku Torino – informuje Gianluca Di Marzio. Klub z Turynu planuje wzmocnić skład w czasie zimowego okienka transferowego.

Patryk Peda jest obserwowany przez Torino

Środkowy obrońca uchodzi za duży talent

Jego SPAL występuje na poziomie Serie B

Kolejny Polak zagra w Serie A?

Już niedługo może zwiększyć się polska kolonia w Serie A – Torino monitoruje sytuację Patryka Pedy – o czym poinformował na swojej stronie internetowej Gianluca Di Marzio, który bardzo dobrze zna realia włoskiego rynku transferowego. Wysłannik “Byków” ostatnio miał obserwować 20-letniego stopera z wysokości trybun.

Torino podczas styczniowego okna będzie chciało wzmocnić zespół, a jednym z nazwisk łączonych z przeprowadzką na Stadio Olimpico w Turynie jest właśnie Patryk Peda. Co ciekawe, popularne “Byki” podobno przyglądają się także Bartoszowi Bereszyńskiemu, którego na celowniku mają też takie ekipy jak Roma czy Juventus.

Młodzieżowy reprezentant Polski z powodzeniem występuje w barwach drużyny z Ferrary od stycznia 2019 roku, kiedy to trafił do Italii z Legii Warszawa. Perspektywiczny defensor do pierwszego zespołu SPAL został włączony w lipcu 2021 roku, a obecnie dość regularnie gra w wyjściowym składzie.

Patryk Peda w 11 spotkaniach aktualnego sezonu strzelił 1 bramkę. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia go na 250 tysięcy euro. SPAL zajmuje szesnaste miejsce w tabeli Serie B.

Czytaj więcej: