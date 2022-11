Pressfocus Na zdjęciu: Heung-Min Son

Paris-Saint Germain planuje zimą ruszyć na zakupy. Mistrz Francji za wszelką cenę chce w styczniu wzmocnić skład, a zyskać może na tym przede wszystkim formacja ataku. Zdaniem Ekrema Konura, na liście życzeń Paryżan znajduje się Heung-Min Son.

PSG ustaliło nowe priorytety transferowe

Jednym z nich jest Heung-Min Son

Reprezentant Korei Południowej ma z Tottenhamem kontrakt ważny jeszcze do czerwca 2025 roku

PSG gotowe na wykupienie Sona z Tottenhamu

Paris-Saint Germain słynie z głośnych transferów. Latem mistrzowie Francji pozyskali znów wielu klasowych piłkarzy jak choćby Fabian Ruiz, Carlos Soler, czy Renato Sanches. Budżet Paryżan jest niemal nieograniczony, dlatego mogą oni celować w największe gwiazdy i najgłośniejsze nazwiska.

W najbliższej przyszłości kadra mistrza Francji może się o takowe powiększyć. Ekrem Konur przekazał, że PSG obrało nowy cel transferowy. Jest nim Heung-Min Son. Koreańczyk to niekwestionowana gwiazda Tottenhamu, choć w sezonie 2022/23 notuje nieco gorsze liczby, aniżeli przed rokiem. Mimo to jego jakość i umiejętności są wysoko cenione w stolicy Francji.

30-latek związany jest z Kogutami kontraktem do czerwca 2025 roku, jednak niewykluczone, że wcześniej zmieni pracodawcę. Napastnik chciałby zdobywać trofea, na co nie ma w najbliższym czasie szans w barwach Tottenhamu. Oferta ze strony PSG może go skusić do zmiany klubu.

