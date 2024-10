fot. LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Demebele na celowniku Saudyjczyków

Ousmane Dembele ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain do 2028 roku. Mimo wszystko nie brakuje doniesień, sugerujących, że niebawem może dobiec końca przygoda zawodnika z klubem z Parc des Princes. Wpływ na to może mieć sprzeczka piłkarza z trenerem Luisem Enrique po spotkaniu z Rennes.

Dembele trafił do giganta Ligue 1 w sierpniu 2023 roku za 50 milionów euro. Tymczasem według wieści serwisu Fichajes.net realny scenariusz zakłada, że piłkarz niebawem może zmienić pracodawcę. Tajemnicą poliszynela jest, że to, że piłkarz znalazł się na celowniku Saudyjczyków. Do ekip z Arabii Saudyjskiej trafiło już kilku ciekawych graczy. Między innymi Cristiano Ronaldo, Karim Benzema czy Neymar. Zatem niewykluczone, że niebawem kolejna gwiazdy trafi dla Bliski Wschód.

Na dzisiaj jeszcze żadne rozmowy nie zostały sformalizowane. W każdym razie źródło przekonuje, że 27-latek w końcu zakotwiczy w jednej z ekip z ligi saudyjskiej. Dzisiaj rynkowa wartość Dembele kształtuje się w wysokości 60 milionów euro.

W tej kampanii 51-krotny reprezentant Francji wystąpił łącznie w ośmiu spotkaniach, imponując skutecznością. Zdobył cztery bramki, a także zaliczył pięć asyst. Na boisku spędził łącznie 522 minuty. Wszystkie trafienia i kluczowe podania miały miejsce w meczach Ligue 1.

