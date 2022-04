fot. PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen to bez wątpienia jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. The Guardian podaje, że ostatnio dużym zainteresowaniem 23-latkiem wykazał się Arsenal.

Victor Osimhen znalazł się na radarze kolejnego klubu z Premier League

Dziennikarzv Freddie Paxton z The Guardian ujawnił, że sternicy Arsenalu chcą pozyskać reprezentanta Nigerii

Wcześniej nigeryjskim piłkarzem interesowało się Newcastle

Osimhen rozchwytywany przez kluby Premier League

Victor Osimhen od września 2020 roku broni barw SSC Napoli. Nigeryjczyk trafił do teamu ze Stadio San Paolo z Lille za 75 milionów euro. Dziennikarz Freddie Paxton przekazał nowe wieści dotyczące reprezentanta Nigerii.

Przedstawiciele Arsenalu podobno są poważnie zainteresowani Osimhenem. W tym celu skontaktowali się już z pełnomocnikami zawodnika. Transakcja na pewno nie będzie jednak łatwa do zrealizowania, bo włoski klub oczekuje za swoją gwiazdę 100 milionów euro. Londyńczycy są kolejną ekipą po Newcastle United, która celuje w transfer z udziałem ofensywnego zawodnika.

Osimhen nie ukrywa, że jest otwarty na nowe wyzwania. Szczególnie że może trafić do jednej z najlepszych lig na świecie, jaką jest Premier League. Na dzisiaj wygląda na to, że Nigeryjczyk byłby bardziej chętny na transfer do Arsenalu niż do Newcastle. Kłopotem w realizacji transakcji może być jednak suma odstępnego za piłkarza.

W tej kampanii Osimhen wystąpił w 28 meczach Azzurrich, licząc wszystkie rozgrywki. Zawodnik zdobył w nich 16 bramek, a ponadto zaliczył pięć asyst. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 60 milionów euro.

