PressFocus Na zdjęciu: Leandro Trossard

Leandro Trossard w końcu dopiął swego i zmienił klubowe barwy. Belg rozstał się z Brightonem, a jego nowym pracodawcą został Arsenal. Kanonierzy oficjalnie potwierdzili transfer reprezentanta Belgii.

Leandro Trossard zmienił klub w Premier League

Belg został kupiony przez Arsenal

Kanonierzy potwierdzili pozyskanie skrzydłowego Brightonu

Arsenal potwierdza: Leandro Trossard przenosi się do Londynu

Leandro Trossard zamienił Brighton na Arsenal. Skrzydłowy reprezentacji Belgii postanowił zrobić kolejny krok w swojej karierze i zaliczyć sportowy awans, a taki bez wątpienia gwarantuje mu transfer do ekipy lidera Premiera League. Po powrocie z mundialu 28-latek nieco obniżył loty i popadł w konflikt ze szkoleniowcem Brighton, co właściwie tylko przyspieszyło odejście z The Amex.

Kanonierzy zapłacą za Belga łącznie około 31 milionów euro, a zawodnik podpisze umowę ważną do czerwca 2026 roku. Pozyskanie wszechstronnego piłkarza wzmocni rywalizację na The Emirates na wielu pozycjach w ataku. Były piłkarz KRC Genk najczęściej występuje na lewym skrzydle, ale świetnie radzi sobie również jako cofnięty napastnik i ofensywny pomocnik.

W tym sezonie Premier League Leandro Trossard zaliczył 16 spotkań w Premier League. Reprezentant Czerwonych Diabłów zdobył siedem bramek i zanotował trzy asysty. 28-letni skrzydłowy to obecnie najlepszy strzelec Mew. Pascal Gross ma w dorobku o jedno trafienie mniej. Natomiast w szeregach The Gunners lepszym dorobkiem może pochwalić się tylko Martin Odegaard, który ośmiokrotnie umieścił piłkę w siatce rywali.

Zobacz także: Arsenal uzgodnił warunki przenosin Polaka. Czas na testy medyczne