Chelsea zgodnie z przewidywaniami zdecydowała się na wypożyczenie Andreya Santosa do Nottingham Forest. Tricky Trees oficjalnie potwierdzili angaż Brazylijczyka.

IMAGO / Sebastian Barros Na zdjęciu: Andrey Santos

Andrey Santos uchodzi za wielki talent, ale póki co nie ma szans na grę w Chelsea

The Blues wypożyczyli zatem 19-letniego pomocnika do Nottingham Forest

Reprezentant Brazylii w zespole Tricky Trees spędzi sezon 2023/2024

Andrey Santos doświadczenie będzie zbierał na The City Ground

Nottingham Forest za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformowało o sprowadzeniu na zasadzie rocznego wypożyczenia Andreya Santosa z Chelsea. Pomocnik na The City Ground spędzi rozpoczętą już kampanię 2023/2024.

Reprezentant Brazylii wraz z kadrą narodową wygrał tegoroczne Mistrzostwa Ameryki Południowej do lat dwudziestu i z sześcioma bramkami został królem strzelców turnieju. 19-latek uchodzi za bardzo duży talent, co dostrzegli włodarze The Blues.

Andrey Santos póki co nie ma jednak szanse na regularną grę w wypełnionym gwiazdami światowego formatu londyńskim klubie. Dlatego wychowanek Vasco da Gama udał się na wypożyczenie do ligowego rywala Chelsea – Nottingham Forest.