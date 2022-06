Pressfocus Na zdjęciu: David Raum

David Raum zachwycił w minionym sezonie grając dla Hoffenheim. Niemiec tego lata może trafić z Bundesligi do klubu z Premier League.

David Raum latem może opuścić Hoffenheim

Niemca chcą kluby z Premier League

Kwota transferu może wynieść nawet 40 milionów euro

Spore pieniądze w grze

Hoffenheim nie należy do najbardziej zamożnych klubów Bundesligi. Klub ten potrafi jednak dobrze zarobić na transferach. Dwie najwyższe sprzedaże w historii tego zespołu opiewały na ponad 40 milionów euro. To zasługa Joelintona i Roberto Firminio, którzy przenieśli się do Premier League (odpowiednio Newcastle i Liverpool). Hoffenheim ma w swoich szeregach kolejnego zawodnika z dużym potencjałem sprzedażowym. Jest nim David Raum.

Niemiecki obrońca jeszcze w sezonie 2020/2021 występował na zapleczu Bundesligi. Przed minioną kampanią wzmocnił Hoffenheim za darmo. Okazało się to świetnym ruchem, ponieważ 24-latek rozegrał w niemieckiej elicie 32 spotkania (3 goli i aż 13 asyst). W rezultacie przebił się do podstawowego składu reprezentacji Niemiec.

Realna jest opcja, że Raum tego lata zmieni barwy klubowe. Pozyskań 24-latka chce Borussia Dortmund, ale BVB zdaje sobie sprawę z tego, że nie stać jej na sprowadzenie niemieckiego lewego obrońcy. Hoffenheim może otrzymać za Rauma nawet 40 milionów euro. Zapłacić taką kwotę są w stanie kluby z Premier League. Piłkarza chcą Newcastle i West Hamie. Pierwsza z drużyn to rozwijający się dynamicznie projekt arabskiego właściciela. Z kolei londyńczycy mogą zaoferować Raumowi występy w Lidze Konferencji Europy.

