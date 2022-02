PressFocus Na zdjęciu: Diogo Dalot

Manchester United jest gotowy na przedłużenie kontraktu z Diogo Dalot, co pod znakiem zapytania stawia przyszłość w klubie Aarona Wan-Bissaki. 22-letni Portugalczyk w ostatnich tygodniach wygrywa rywalizację o miejsce w składzie.

Diogo Dalot w ostatnich tygodniach wygrywa rywalizację o miejsce w składzie Manchesteru United z Aaronem Wan-Bissaką

Klub z Old Trafford jest gotowy na przedłużenie umowy z Portugalczykiem

Obecna sytuacja stawia pod znakiem zapytania przyszłość Wan-Bissaki w zespole Czerwonych Diabłów

Rangnick postawił na Dalot

Dalot w ostatnich tygodniach znalazł uznanie w oczach menedżera Ralfa Rangnicka i jest jego pierwszym wyborem na pozycji prawego obrońcy. W efekcie rolą rezerwowego musi zadowolić się Aaron Wan-Bissaka, dla którego taka sytuacja jest nowością.

Obecna umowa portugalskiego obrońcy obowiązuje tylko do 30 czerwca 2023 roku, ale Manchester United ma możliwość przedłużenia jej o kolejny krok. Według informacji Daily Star klub z Old Trafford zamierza z tej opcji skorzystać, co pozwoli im zabezpieczyć i uniknąć odejścia piłkarza za niską kwotę.

22-latek, który do Manchesteru United trafił latem 2018 roku za 22 miliony euro z FC Porto, poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Milanie. Rossoneri nie zdecydowali się jednak na jego wykupienie, oferty nie złożyła również Borussia Dortmund, która była łączona z jego sprowadzeniem.

Jeżeli Dalot w nadchodzących tygodniach nadal będzie prezentował wysoką formę, przedstawiciele Manchesteru United mogą podjąć z nim rozmowy na temat podpisania nowej umowy, która gwarantowałaby mu także lepsze warunki finansowe.

W efekcie swoją przyszłość w klubie być będzie musiał rozważyć Aaron Wan-Bissaka, który w tym sezonie wystąpił w zaledwie 15 ligowych spotkaniach. Zawodnik, który na Old Trafford trafił za 50 milionów funtów, musiał w ostatnim czasie ustąpić miejsca w składzie swojemu portugalskiemu koledze. Ostatni występ w lidze zanotował 3 stycznia.

Kontrakt byłego reprezentanta angielskiej młodzieżówki obowiązuje do czerwca 2024 roku. W związku z tym klub z Manchesteru może latem rozważyć jego sprzedaż, jeżeli do klubu napłynie odpowiednia oferta.

Zobacz także: Manchester United z jasnym stanowiskiem w sprawie Ronaldo